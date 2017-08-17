Вместе с чиновниками.

19 августа 2017 года в 294-й день рождения Екатеринбурга на улицах города будут усилены наряды полиции. Правоохранители сосредоточатся на основных праздничных площадках - Площади 1905 года, Октябрьской площади, в Историческом сквере, Литературном квартале, ЦПКиО, а также около ККТ "Космос".

Полицейские будут следить за порядком, в частности, за соблюдением запрета продажи алкоголя в местах проведения мероприятий. Помогать им будут сотрудники городского комитета по товарному рынку.

Также в День города на улицах будут дежурить бригады скорой помощи и пожарные расчеты, сообщили "Уралинформбюро" в УМВД по Екатеринбургу.