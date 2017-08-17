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Екатеринбургскую "Ледовую арену" укрепили людьми УГМКСегодня в 14:54

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И временным гендиректором.

Совет директоров АО "Ледовая арена" на 3/5 укомплектован представителями УГМК-Холдинга. Это следует из информации, опубликованной на сайте Мингосимущества - одного из соучредителей общества.

Как удалось выяснить "Уралинформбюро", из пяти членов совета лишь двое, Яков Петров и Сергей Истомин, имеют отношение к областным структурам. Петров является заместителем областного министра физической культуры и спорта, а Истомин работает в должности замдиректора хоккейной школы "Спартаковец", учредитель которой — правительство Свердловской области.

Остальные члены совета директоров "Ледовой арены" напрямую связаны с "медниками". Так, Эльфат Исмагилов и Алексей Игошин известны как члены третейского суда УГМК, а Александр Комаров ранее возглавлял ликвидационную комиссию ЗАО "УГМК-Холдинг".

Как уже сообщало "Уралинформбюро", гендиректором акционерного общества избрана Екатерина Рыкова. В МУГИСО, куда агентство обратилось за информацией о назначенце, пояснили, что кандидатура Рыковой предложена УГМК-Холдингом, владеющим 60% акций "Ледовой арены".

Из неофициальных источников следует, что Рыкова на "Ледовой арене" — временная фигура. Она будет руководить акционерным обществом лишь в учредительный период. Потом, вполне возможно, её заменят.

АО "Ледовая арена" было создано 15 августа 2017 года для строительства крупного спорткомплекса на площадке недостроенной телебашни.

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