И временным гендиректором.

Совет директоров АО "Ледовая арена" на 3/5 укомплектован представителями УГМК-Холдинга. Это следует из информации, опубликованной на сайте Мингосимущества - одного из соучредителей общества.

Как удалось выяснить "Уралинформбюро", из пяти членов совета лишь двое, Яков Петров и Сергей Истомин, имеют отношение к областным структурам. Петров является заместителем областного министра физической культуры и спорта, а Истомин работает в должности замдиректора хоккейной школы "Спартаковец", учредитель которой — правительство Свердловской области.

Остальные члены совета директоров "Ледовой арены" напрямую связаны с "медниками". Так, Эльфат Исмагилов и Алексей Игошин известны как члены третейского суда УГМК, а Александр Комаров ранее возглавлял ликвидационную комиссию ЗАО "УГМК-Холдинг".

Как уже сообщало "Уралинформбюро", гендиректором акционерного общества избрана Екатерина Рыкова. В МУГИСО, куда агентство обратилось за информацией о назначенце, пояснили, что кандидатура Рыковой предложена УГМК-Холдингом, владеющим 60% акций "Ледовой арены".

Из неофициальных источников следует, что Рыкова на "Ледовой арене" — временная фигура. Она будет руководить акционерным обществом лишь в учредительный период. Потом, вполне возможно, её заменят.

АО "Ледовая арена" было создано 15 августа 2017 года для строительства крупного спорткомплекса на площадке недостроенной телебашни.

Ранее по теме

МУГИСО создало разрушителя телебашни