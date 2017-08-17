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Клубный трамвай "Урала" выберут из пяти вариантовСегодня в 14:31

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От болельщиков.

Конкурс на концепт оформления клубного трамвая екатеринбургского ФК "Урал" выходит на финишную прямую. Из 35 работ, присланных на суд жюри болельщиками, выбраны пять лучших.

Победителя определят по итогам голосования на официальном сайте клуба. Завершится оно 21 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "шмелей".

Стоит напомнить, что конкурс был объявлен в конце июля. В нем мог принять участие любой желающий. Главным требованием было использование логотипа клуба и его фирменных цветов.

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