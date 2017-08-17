"ГАЗЭКС" приведет газ в поселок РешетыСегодня в 14:28
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В 2018 году.
Холдинг "ГАЗЭКС" активно развивает газовое хозяйство и ведет строительство новых объектов в городском округе Первоуральск.
Сейчас завершается первый этап строительства газопровода высокого давления "Тандер-Хрустальная-Решеты" протяженностью 2,5 километра диаметром 225 миллиметров.
Специалистам АО "Газмонтаж" (входит в холдинг "ГАЗЭКС") осталось сделать 2 прокола под железной дорогой методом горизонтально направленного бурения. Вопрос проведения подобных работ согласовывается сейчас с РЖД.
После этого стартует второй этап – строительство линейной части газопровода протяженностью 4,5 километра между Хрустальной и поселком Решеты. Завершить работы планируется в 2017 году, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2018 году.
Техвозможность подключения к газовым сетям появится у собственников 500 домовладений в Решетах. Общая стоимость данного проекта - 70 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году в Первоуральске предстоит провести закольцовку 3 газопроводов: два - в Шайтанке, один – в поселке Ельничный. На эти цели будет направлено 15 миллионов рублей за счет инвестпрограммы АО "ГАЗЭКС".
Помимо строительства новых сетей, в Первоуральске и Западном округе в целом идет реконструкция и ремонт объектов газораспределения. Так, специалисты "ГАЗЭКСа" обновляют 300-метровый подводный переход под рекой Чусовая.
"Была проведена экспертиза данного участка газопровода и принято решение о прокладке новой нитки трубопровода под Чусовой. Сейчас идет монтаж отключающих устройств по обе стороны реки. В сентябре будем выполнять врезки нового газопровода в действующий", - отметил главный инженер АО "ГАЗЭКС" по Западному округу Павел Ильиных.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, в рамках ремонтной кампании в Западном округе идет замена устаревшей запорной арматуры: ликвидируются 11 аварийных газовых колодцев и устанавливаются современные шаровые краны в подземном исполнении. Кроме того, обновляются 53 наружных запорных устройства.
"Мы сделали акцент на замене устаревшего оборудования отключающих устройств и пунктов редуцирования газа, так как оно является ключевым элементом газораспределительной системы, от которого зависит ее безопасное функционирование", - подчеркнул П.Ильиных.
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