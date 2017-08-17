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На Среднем Урале ГИБДД провела предупредительный "детский" рейдСегодня в 14:47

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В Полевском.

Утром 17 августа 2017 года в Полевском сотрудники ГИБДД проверили соблюдение автолюбителями правил перевозки детей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, полицейские заглядывали в каждую машину, направляющуюся к детсадам или поликлинике. Было выявлено 7 нарушителей, которые везли маленьких пассажиров без автокресел либо не пристегнули их ремнями безопасности. При этом многие водители ссылались на то, что ребенок капризничает в кресле.

Следует напомнить, что в России малышей весом меньше 22 килограммов обязаны перевозить в автокреслах. В июле 2017 года вступили в силу "поблажки" для родителей, которые разрешают обходиться лишь ремнями безопасности для детей старше 7 лет, если тех перевозят на заднем сидении. Однако есть обязательное условие - ветвь ремня не должна проходить через шею юного пассажира. В противном случае необходимо воспользоваться детским удерживающим устройством.

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