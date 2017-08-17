На треть.

Количество детских и подростковых суицидов в Пермском крае за прошлый год выросло на треть. В 2016 году из жизни добровольно ушли 22 школьника, в 2015 – 17, сообщил уполномоченный по правам ребенка в крае Павел Миков на заседании Заксобрания.

По его словам, основную опасность для детей представляют "группы смерти" в социальных сетях. За первые шесть месяцев 2017 года произошло уже пять самоубийств, передает "Уралинформбюро". Пермский омбудсмен обратился к парламентариям с предложением выделить дополнительные средства на профилактику детских суицидов.

Одновременно в прошлом году также на треть выросло число случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. От этих действий пострадали 113 детей.