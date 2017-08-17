×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье участились детские суицидыСегодня в 15:04

  • Текст

На треть.

Количество детских и подростковых суицидов в Пермском крае за прошлый год выросло на треть. В 2016 году из жизни добровольно ушли 22 школьника, в 2015 – 17, сообщил уполномоченный по правам ребенка в крае Павел Миков на заседании Заксобрания.

По его словам, основную опасность для детей представляют "группы смерти" в социальных сетях. За первые шесть месяцев 2017 года произошло уже пять самоубийств, передает "Уралинформбюро". Пермский омбудсмен обратился к парламентариям с предложением выделить дополнительные средства на профилактику детских суицидов.

Одновременно в прошлом году также на треть выросло число случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. От этих действий пострадали 113 детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×