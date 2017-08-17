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Впавшую в кому в Турции сургутянку спасают врачи СклифаСегодня в 18:28

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Женщину доставили на родину.

Сургутянку Кристину Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в Турции, 17 августа 2017 года доставляют в столичный Институт скорой помощи им.Склифософского. Об этом сообщила "Уралинформбюро" сестра женщины Надежда Гуменюк.

Как рассказал глава Сургута Вадим Шувалов, борт с Кристиной Максимюк должен был прибыть в Москву сегодня днем. В данный момент родственники не располагают информацией о том, в каком состоянии женщина и доставили ли ее в клинику, так как сами направляются в столицу.

По словам Надежды Гуменюк, транспортировка прошла за счет страховой компании, а пребывание в московской клинике оплатят региональные власти.

Сейчас сбор средств, который был открыт для помощи сургутянке, приостановлен. "Те денежные средства, которые мы собрали с вашей помощью лежат на карте, в нетронутом виде. Насколько вы понимаете, мы не до конца понимали на какие средства нам рассчитывать, и насколько экстренно мы соберем нужную сумму. Нам и на сегодня ничего неизвестно что будет впереди. Дай Бог нам ни копейки не понадобится с этих средств. Они так же будут направлены в нужное русло на добрые дела", - написала Надежда в группе помощи Кристине Максимюк (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Стоит напомнить, у сургутянки случился инфаркт в первый день отпуска, 7 августа. Она впала в кому. Долгое время родственники женщины не могли добиться организации транспортировки ни от страховой компании, ни от консульства России в Турции.

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