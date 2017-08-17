После Дня города.

20 августа 2017 года в Екатеринбурге перестанут ходить автобусы маршрутов № 20 и 035, сообщили в мэрии. После Дня города должны были исчезнуть также маршруты № 05, 81 и 052. Однако им на некоторое время продлили жизнь, передает "Уралинформбюро".

А в День знаний горожане распрощаются с автобусами на маршрутах № 024 и 070. Их должны были отменить в июле, но из-за большого спроса их решено было оставить до 1 сентября.

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