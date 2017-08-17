И 4 грузовика сухих веток и деревьев.

В Екатеринбурге развернулись работы по благоустройству парка "Завиток" в микрорайоне УНЦ. Его территория прилегает к жилому комплексу "WOODS", который возводит компания "Атомстройкомплекс". 4 современных комфортных дома строятся в непосредственной близости от сосновой рощи, ввод в эксплуатацию первого дома намечен на сентябрь 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса", ранее территория парка была заброшенной и неухоженной, застройщик пообещал привести его в порядок, превратив в излюбленное место отдыха для жителей УНЦ.





Работы по уборке стартовали летом 2017 года, на сегодня они выполнены на 70%. Вывезено 11 КамАЗов пластиковых бутылок, пивных банок и прочих бытовых отходов, а также 4 КамАЗа сухих веток и деревьев. Уборка продлится еще около месяца.



Параллельно идет отсыпка пешеходных дорожек. В центре парка устанавливается беседка-пергола. Также запланировано профилирование водоотводной канавы и устройство мостика через нее.

Следует отметить, что на время работ по благоустройству парк остается открытым для горожан. Следующим летом обустройство территории продолжится – в роще появятся новые малые архитектурные формы, экоплощадка с кормушками и поилками для птиц, а также закрытая площадка для выгула собак.