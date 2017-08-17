Екатеринбуржцев в "Ночь кино" накормят бургерамиСегодня в 15:48
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И удивят старинными камерами.
27 августа Средний Урал присоединится к федеральной акции "Ночь кино". Бесплатные показы пройдут на 112 площадках, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
По данным Свердловского фильмофонда, зрителей ждут в 84 домах культуры, клубах и библиотеках, а также 28 кинотеатрах. В Екатеринбурге бесплатно пустят в Дом Кино, "Космос", "Знамя", "Зарю", "Гранат", "Парк-Хаус" и "Карнавал". Открытые площадки будут работать в Березовском (Торговая площадь), Лесном (Парк культуры и отдыха) и поселке Пионерский (Ирбитский район).
С 18.00 уральцам представят лучшие отечественные картины, ставшие победителями всероссийского голосования: "Время первых", "28 панфиловцев" и "Кухня. Последняя битва". Среди мультфильмов лидером оказалась анимационная лента "Снежная королева-3: Огонь и лед".
Официальный старт "Ночи кино" в Свердловской области будет дан в екатеринбургском Доме Кино. Гостям расскажут о зарождении отечественного кинематографа и представят уникальные кадры первых российских фильмов, а также экспозицию старинных кинокамер и уникального кинооборудования.
Перед лентой "Кухня. Последняя битва" пройдет чемпионат по поеданию бургеров, а перед просмотром "28 панфиловцев" зрители смогут вспомнить лучшие отечественные фильмы о Великой Отечественной войне.
"Ночь кино" стала одним из ярких событий прошедшего Года российского кино. "Легенду №17", "Батальонъ" и мультфильм "Смешарики. Легенда о золотом драконе" тогда посмотрели 25 тысяч человек.
Стоит отметить, что Средний Урал попал в список получателей федеральной субсидии на открытие и модернизацию новых кинозалов. На сегодня регион включился в четвертый конкурс по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек.
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