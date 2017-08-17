В Интернете.

Прокуроры Тюменской области через суд добились блокировки в Интернете более 200 страниц с порноконтентом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на интернет-ресурсах также были указаны расценки на услуги проституток. Запрещенная информация распространялась без ограничений, а доступ на сайты был свободный.

Следует добавить, что за торговлю телом предусматривается административная и уголовная ответственность.