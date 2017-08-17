Автоинспекторы Екатеринбурга забраковали школы Сегодня в 17:34
- Текст
За отсутствие "зебр" и фонарей.
Не все школы в Екатеринбурге готовы к 1 сентября. К такому выводу пришли сотрудники городской ГИБДД после проверки учебных заведений на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.
"У образовательной организации № 142, расположенной в поселке Горный Щит, отсутствует пешеходный подход со стороны улицы Колхозников, также нет пешеходного перехода, который позволил бы безопасно перейти детям дорогу к школе. Данные недостатки были выявлены и в прошлом году, однако до настоящего времени они не устранены", - пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД города.
За время летних каникул дорожная полиция проверила подъездные пути ко всем общеобразовательным учреждениям Екатеринбурга, выявив 55 нарушений. Обслуживающим организациям выдано 74 предписания и выписан один штраф.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев уверен, что вопрос безопасности детей не менее важен, чем косметический ремонт в классах.
"Школьная безопасность давно вышла за стены учебных заведений: она начинается с дороги в школу, которая не должна нести никаких угроз жизни или здоровью ребенка. Рядом с каждым учебным заведением должны быть соответствующие знаки, "зебры" и нормальное уличное освещение. Тем более, что ещё не все школы в Екатеринбурге работают в одну смену и ученики вынуждены, особенно зимой, ходить по темноте", - подчеркнул он.
О выявленных в ходе проверки нарушениях руководство екатеринбургской Госавтоинспекции доложит на ближайшем заседании комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
В России запретили "Свидетелей Иеговы"
За экстремизм.Сегодня в 19:29
Троянец атаковал телефоны россиян
С мобильными приложениями.Сегодня в 19:08
На югорской трассе легковушка залетела под фуру - погиб человек
Еще четверо пострадали.Сегодня в 18:54
В Екатеринбурге в тройном ДТП пострадали 2 человека
Столкнулись две иномарки и УАЗ.Сегодня в 18:51
По дорогам Среднего Урала поедут белорусские электробусы
"Заряжающиеся" на остановках.Сегодня в 18:28
Впавшую в кому в Турции сургутянку спасают врачи Склифа
Женщину доставили на родину.Сегодня в 18:17
На Ямале задержали пермяка по подозрению в педофилии
Через соцсеть.Сегодня в 18:00
После ранения ребенка в Югре закрыли палаточный лагерь
И возбудили уголовку.Сегодня в 17:58
Коммунист Парфенов не пришел на дебаты к эсеру Ионину
Телевизор в пятницу можно не включать.Сегодня в 17:34
Автоинспекторы Екатеринбурга забраковали школы
За отсутствие "зебр" и фонарей.Сегодня в 17:31
Интерпол разыскивает 52 картины из Симферопольского музея
С подачи Киева.Сегодня в 17:28
Во Внуково самолет протаранил VIP-терминал
Из-за отказа тормозов.Сегодня в 17:25
Екатеринбургская мэрия вызвала ФАС на автобусную дуэль
В суд.Сегодня в 16:56
В Свердловской области за каждую бездомную собаку выложат 50 тысяч
Из казны.Сегодня в 16:07
Тюменские прокуроры возглавили борьбу с порнографией
В Интернете.
Главные новости
- Сегодня в 18:28Впавшую в кому в Турции сургутянку спасают врачи Склифа
- Сегодня в 16:56В Свердловской области за каждую бездомную собаку выложат 50 тысяч
- Сегодня в 15:45Новикову предъявили обвинение по делу "Бухты Квинс"
- Сегодня в 14:54Екатеринбургскую "Ледовую арену" укрепили людьми УГМК
- Сегодня в 12:53Опасное шоу быков в Челябинске: убежали не все
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.