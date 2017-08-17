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В Свердловской области за каждую бездомную собаку выложат 50 тысячСегодня в 16:56

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Из казны.

Свердловский департамент ветеринарии разослал муниципалитетам расценки на отлов собак, на которые необходимо ориентироваться при объявлении конкурсов по выбору подрядчиков.

Так, на одно бездомное животное рекомендуется выделять по 50 тысяч рублей. В эту сумму входит отлов, содержание в течение полугода и эвтаназия. Как сообщили "Уралинформбюро" в администрации Ревды, соответствующее письмо от регионального ведомства пришло на прошлой неделе.

Раннее специалисты департамента ветеринарии Среднего Урала заявляли, что зачастую расценки на "бродяжек" отличаются в десятки раз. Например, в Верхнем Тагиле затраты на отлов псов превышали аналогичные в Красноуральске в 39,5 раз! Услуга по транспортировке одной собаки в Верхнем Тагиле была в 75 раз дороже, чем в Карпинске. Стоимость эвтаназии в Екатеринбурге превышала тариф на данную процедуру в Карпинске в 38 раз.

Ветеринары объясняли разнобой тем, что на рынке нет конкуренции, и муниципальные власти вынуждены заключать контракты с единственным подрядчиком по максимальным ценам. В итоге департамент принял решение утвердить единые расценки.

Как рассказала "Уралинформбюро" зоозащитница Алена Казакова, 50 тысяч рублей - вполне достаточная сумма. "В Нижнем Тагиле на содержание одного животного в течение полугода сейчас выделяется 11,8 тысяч рублей, то есть в день - 62 рубля. Я думаю, что 150 рублей в день хватило бы с лихвой", - пояснила она.

В Свердловской области сложилась крайне неблагоприятная ситуация с отловом бездомных собак. Жители многих муниципалитетов недовольны артемовской "Службой отлова", захватившей рынок. Ранее компания называлась "Универсалремонт", но после многочисленных скандалов вынуждена была сменить имя.

С этим подрядчиком собираются разорвать контракт в Ревде, где из 39 запланированных собак было отловлено всего 13. Животные свободно разгуливают по городу и нападают на людей. На днях их жертвой едва не стал 10-летний мальчик.

Ранее по теме:
В Ревде на 10-летнего мальчика напала стая собак
Ревда останется один на один с дворнягами
Свердловская область "зарылась" в собаках

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