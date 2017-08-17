Интерпол разыскивает 52 картины из Симферопольского музеяСегодня в 17:31
- Текст
С подачи Киева.
По каналам Интерпола разыскиваются 52 картины, переданные в марте 2014 года Музейным фондом Украины в Симферопольский художественный музей.
Среди полотен XVIII–XIX веков значатся "Лунная ночь" кисти Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие шедевры, сообщает прокуратура "автономной республики Крым", работающая в Киеве.
Стоимость картин на момент передачи, по предварительным оценкам, превышала 1,3 миллиона долларов США, передает "Уралинформбюро".
Прокурор "автономной республики Крым" Гюндуз Мамедов считает, что обращение в Интерпол поможет ускорить возвращение картин Музейному фонду Украины. И обещает, что виновные лица будут отвечать перед законом. Пока же идет досудебное расследование.
"Это уже не первый результат работы в этом направлении. Напомню, что в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама своим решением признал, что коллекция "Скифского золота" принадлежит Украине и должна быть возвращена на ее территорию", - отмечает он.
Вскоре после того, как в марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и присоединился к Российской Федерации, возникли споры о принадлежности различных культурных ценностей, находившихся в музеях полуострова и на выездных экспозициях. Одной из них была экспозиция "Скифское золото", включающая 550 предметов из четырех крымских музеев (Бахчисарайского, Керченского, Национального заповедника Херсонеса Таврического, Центрального музея Тавриды). Суд Амстердама признал "хозяйкой" раритетов Украину.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
В России запретили "Свидетелей Иеговы"
За экстремизм.Сегодня в 19:29
Троянец атаковал телефоны россиян
С мобильными приложениями.Сегодня в 19:08
На югорской трассе легковушка залетела под фуру - погиб человек
Еще четверо пострадали.Сегодня в 18:54
В Екатеринбурге в тройном ДТП пострадали 2 человека
Столкнулись две иномарки и УАЗ.Сегодня в 18:51
По дорогам Среднего Урала поедут белорусские электробусы
"Заряжающиеся" на остановках.Сегодня в 18:28
Впавшую в кому в Турции сургутянку спасают врачи Склифа
Женщину доставили на родину.Сегодня в 18:17
На Ямале задержали пермяка по подозрению в педофилии
Через соцсеть.Сегодня в 18:00
После ранения ребенка в Югре закрыли палаточный лагерь
И возбудили уголовку.Сегодня в 17:58
Коммунист Парфенов не пришел на дебаты к эсеру Ионину
Телевизор в пятницу можно не включать.Сегодня в 17:34
Автоинспекторы Екатеринбурга забраковали школы
За отсутствие "зебр" и фонарей.Сегодня в 17:31
Интерпол разыскивает 52 картины из Симферопольского музея
С подачи Киева.Сегодня в 17:28
Во Внуково самолет протаранил VIP-терминал
Из-за отказа тормозов.Сегодня в 17:25
Екатеринбургская мэрия вызвала ФАС на автобусную дуэль
В суд.Сегодня в 16:56
В Свердловской области за каждую бездомную собаку выложат 50 тысяч
Из казны.Сегодня в 16:07
Тюменские прокуроры возглавили борьбу с порнографией
В Интернете.
Ещё в сюжете «Культуру - в массы!»
Главные новости
- Сегодня в 18:28Впавшую в кому в Турции сургутянку спасают врачи Склифа
- Сегодня в 16:56В Свердловской области за каждую бездомную собаку выложат 50 тысяч
- Сегодня в 15:45Новикову предъявили обвинение по делу "Бухты Квинс"
- Сегодня в 14:54Екатеринбургскую "Ледовую арену" укрепили людьми УГМК
- Сегодня в 12:53Опасное шоу быков в Челябинске: убежали не все
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.