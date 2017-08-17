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Интерпол разыскивает 52 картины из Симферопольского музеяСегодня в 17:31

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С подачи Киева.

По каналам Интерпола разыскиваются 52 картины, переданные в марте 2014 года Музейным фондом Украины в Симферопольский художественный музей.

Среди полотен XVIII–XIX веков значатся "Лунная ночь" кисти Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие шедевры, сообщает прокуратура "автономной республики Крым", работающая в Киеве.

Стоимость картин на момент передачи, по предварительным оценкам, превышала 1,3 миллиона долларов США, передает "Уралинформбюро".

Прокурор "автономной республики Крым" Гюндуз Мамедов считает, что обращение в Интерпол поможет ускорить возвращение картин Музейному фонду Украины. И обещает, что виновные лица будут отвечать перед законом. Пока же идет досудебное расследование.

"Это уже не первый результат работы в этом направлении. Напомню, что в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама своим решением признал, что коллекция "Скифского золота" принадлежит Украине и должна быть возвращена на ее территорию", - отмечает он.

Вскоре после того, как в марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и присоединился к Российской Федерации, возникли споры о принадлежности различных культурных ценностей, находившихся в музеях полуострова и на выездных экспозициях. Одной из них была экспозиция "Скифское золото", включающая 550 предметов из четырех крымских музеев (Бахчисарайского, Керченского, Национального заповедника Херсонеса Таврического, Центрального музея Тавриды). Суд Амстердама признал "хозяйкой" раритетов Украину.

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