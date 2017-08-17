И возбудили уголовку.

В Югре закрыли палаточный лагерь "Юбилейный" в Кондинском районе. Причиной для столь жестких мер стало ранение 11-летнего воспитанника из пневматического ружья.

9 августа с разрешения директора на территорию лагеря зашли трое посторонних молодых людей и открыли стрельбу по бутылкам из пневматического ружья. Случайно оказавшийся "на линии огня" школьник получил ранение живота и с повреждением кишечника был госпитализирован в Кондинскую райбольницу.

Мальчика прооперировали. Пока он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст.118 УК РФ), а в отношении директора лагеря - по факту халатности (ст. 293 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

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