В России запретили "Свидетелей Иеговы" Сегодня в 20:01
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За экстремизм.
Министерство юстиции РФ включило "Свидетелей Иеговы" в перечень некоммерческих организаций, ликвидированных за экстремистскую деятельность. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
В черный список попал как "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", так и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций.
Ранее Верховный суд признал ликвидацию центра законной. Решение вступило в законную силу.
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