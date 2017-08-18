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Прокуратура выбила долги "Инженерного центра энергетики Урала"Сегодня в 08:42

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По зарплате.

Прокурорский "спецназ" продолжает борьбу с "зарплатной борзотой" в Свердловской области. Очередным объектом стало ОАО "Инженерный центр энергетики Урала".

Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Екатеринбурга, руководство Общества задолжало 505 сотрудникам за июнь-июль 2017 года свыше 15,3 миллионов рублей.

По результатам надзорных мероприятия генеральному директору Центра Аркадию Егорову было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. После чего 17 августа зарплатные долги были погашены.

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