Опять "свинский".

Поставки новой вакцины от гриппа в регионы начнутся уже в августе. Прививками планируется охватить более 45% населения России. Такие данные в эфире телеканала "Россия 24" озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году из средств федерального бюджета выделены деньги для иммунизации более чем 40% всего населения РФ. Будут деньги еще из бюджетов субъектов, муниципалитетов. Это будут еще и частные деньги, деньги граждан, это будут еще и средства работодателей, мы в этом уверены. То есть численность населения, которое в этом году будет привито против гриппа, никак не может быть меньше 45%, мы надеемся, что будет еще и больше", - отметила она.

По данным Роспотребнадзора, в сезон заболеваемости 2017-2018 годов "на арену" выйдет новый штамм так называемого свиного гриппа - A(H 1 N 1 ). Помимо него в вакцину включены два штамма гриппа А(H 3 N 2 ), в том числе "Гонконг", и прошлогодний вариант вируса гриппа B, передает "Уралинформбюро".

В прошлом эпидсезоне по России прокатились две волны гриппа: сначала свирепствовал А(H 3 N 2 ), а в марте ему на смену пришел вирус гриппа В, дававший осложнения на легкие (пневмония).

Стоит отметить, что в рамках Национального календаря прививок за счет средств федерального бюджета от гриппа вакцинируют детей от шести месяцев, учащихся 1-11 классов, студентов, медиков и учителей, а также беременных женщин и пенсионеров.