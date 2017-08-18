Новый вирус гриппа "откроет охоту" на россиянСегодня в 09:31
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Опять "свинский".
Поставки новой вакцины от гриппа в регионы начнутся уже в августе. Прививками планируется охватить более 45% населения России. Такие данные в эфире телеканала "Россия 24" озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году из средств федерального бюджета выделены деньги для иммунизации более чем 40% всего населения РФ. Будут деньги еще из бюджетов субъектов, муниципалитетов. Это будут еще и частные деньги, деньги граждан, это будут еще и средства работодателей, мы в этом уверены. То есть численность населения, которое в этом году будет привито против гриппа, никак не может быть меньше 45%, мы надеемся, что будет еще и больше", - отметила она.
По данным Роспотребнадзора, в сезон заболеваемости 2017-2018 годов "на арену" выйдет новый штамм так называемого свиного гриппа - A(H1N1). Помимо него в вакцину включены два штамма гриппа А(H3N2), в том числе "Гонконг", и прошлогодний вариант вируса гриппа B, передает "Уралинформбюро".
В прошлом эпидсезоне по России прокатились две волны гриппа: сначала свирепствовал А(H3N2), а в марте ему на смену пришел вирус гриппа В, дававший осложнения на легкие (пневмония).
Стоит отметить, что в рамках Национального календаря прививок за счет средств федерального бюджета от гриппа вакцинируют детей от шести месяцев, учащихся 1-11 классов, студентов, медиков и учителей, а также беременных женщин и пенсионеров.
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