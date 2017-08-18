В его компетенции киберпреступления.

В китайском городе Ханчжоу (провинции Чжэцзян) официально открылся первый в стране интернет-суд. На церемонии присутствовал глава Верховного народного суда КНР Чжоу Цян, передает Центральное телевидение КНР.

Решение о введении интернет-суда было принято недавней сессии ЦК Компартии Китая, сообщает "Уралинформбюро". Оно явилось ответом на стремительный рост киберпреступности в стране.

Служители Фемиды будут рассматривать дела по фактам мошенничества в онлайн-торговле, нарушений авторских прав в Сети, а также заключения онлайн неправомерных долговых контрактов. Все процедуры - от подачи иска до объявления вердикта судьи - будут проводиться через сайт суда. Слушания и оглашение приговора планируется транслировать по видео в режиме реального времени.