Пупса.

Врачам Областной клинической больницы №2 в Тюмени удалось уберечь маленького пациента, проглотившего голову пупса, от сложной полостной операции.

Крупная, порядка пяти сантиметров в диаметре, деталь игрушки перекрыла просвет пищевода у входа в желудок. Дежурный врач эндоскопического отделения ОКБ №2 попытался достать ее с помощью привычных гибких щипцов и петель. Однако все они соскальзывали с кукольной головы, которая к тому времени наполнилась жидкостью.

Чтобы избежать открытой операции, оставляющей шрам, было решено применить вакуумный аспиратор, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОКБ №2".

"Сначала из инородного тела удалили скопившуюся там жидкость, затем по принципу пылесоса в несколько этапов "подтянули" деталь куклы к глотке и достали ее щипцами. Ребенок все это время находился под наркозом, после пробуждения его беспокоило только першение в горле", - рассказал врач эндоскопического отделения Вугар Амирасланлы, успешно выполнивший сложную манипуляцию.

За многолетнюю практику у тюменских медиков скопилась коллекция предметов, которые они достали у детей из пищевода, желудка и бронхов. Чаще всего это - монеты, бусины, мелкие игрушки и их детали.