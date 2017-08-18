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В Екатеринбурге один из перевозчиков отказался бойкотировать автобусные торги Сегодня в 11:04

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Ему достанутся маршруты №22 и 054.

В Екатеринбурге определились с первым победителем аукциона для перевозчиков. Согласно информации с сайта госзакупок, лот с маршрутами №22 и 054 достался ООО ЦИБ "Тринити сервис". Ранее эти направления обслуживала компания "Параллель". Она, как и многие другие коммерсанты, бойкотировала торги из-за абсурдности требований конкурсной документации.

Согласно условиям аукциона, победитель будет обслуживать маршруты в течение 2 лет. За это он получит более 30,7 миллиона рублей.

"Это бизнес. У нас сократили два маршрута - №063 и 067. Я что-то должен был делать. Мне пришлось брать кредит и покупать 50 автобусов, чтобы соответствовать требованиям конкурсной документации", прокомментировал "Уралинформбюро" директор ООО ЦИБ "Тринити сервис"Алексей Ярков.

Конкурсы по выбору перевозчиков для обслуживания городских маршрутов начали объявлять в начале лета. Многие коммерсанты проигнорировали торги, заявив, что мэрия Екатеринбурга толкает их на экономическое самоубийство. В частности, согласно условиями конкурсной документации, необходимо существенно увеличить количество машин на маршрутах, на линиях должны работать только автобусы большой или средней вместимости, которые необходимо к ЧМ-2018 перекрасить в зеленый цвет.

Перевозчики подали пять жалоб на аукционную документацию в региональное УФАС, признавшее претензии частично обоснованными. Администрация города попытается опротестовать это решение в суде.

Ранее по теме:
Екатеринбургская мэрия вызвала ФАС на автобусную дуэль

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