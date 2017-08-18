Нацгвардия Украины собирает алкоголиков в спецротыСегодня в 11:19
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Из зоны военных действий.
В Нацгвардии Украины созданы отдельные подразделения для любителей выпить. Так называемые роты уставного порядка находятся в Золочеве (Львовская область). Об их существовании в интервью "Украинским новостям" рассказал заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.
"У нас туда 3 заезда было. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, в основном это были мобилизованные, собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев", - отметил он.
С контингентом спецрот беседовали капелланы, психологи и медики. Кроме того, алкоголиков в военной форме ждали снегообтирание и занятия физкультурой, передает "Уралинформбюро".
По словам Я.Сподара, подобные меры принесли свои плоды. "Если у нас в 2014 году было 550 правонарушений, пик их пришелся на 2015 год - 1050, то уже в 2016 году - 235, а в 2017 году – наблюдается тенденция к уменьшению", - поделился он.
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