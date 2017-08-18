Из аварийного жилья.

В Зауралье антимонопольщики выписали руководителю регионального департамента ЖКХ 33 штрафа на сумму 500 тысяч рублей за нарушения при покупке квартир для жителей трущоб.

Как пояснили "Уралинформбюро" в ведомстве, чиновник подписал документы на приобретение квадратных метров только в строящихся домах. В итоге деньги между собой поделили два застройщика - Владимир Баскаль и Андрей Лушников. Варианты с покупкой квартир в готовых новостройках и на вторичном рынке даже не рассматривались, несмотря на сжатые сроки для реализации программы.

В региональном УФАС не исключают штрафных санкций и в отношении других чиновников. Проверка продолжается.

Стоит напомнить, у собственников халуп есть масса претензий к выполнению федеральной программы. В основном они жалуются на качество наспех возведенного жилья. Прокуроров в свою очередь беспокоят срывы сроков сдачи домов. Из-за этого главам муниципалитетов были вынесены предостережения.

Если правительство Зауралья не успеет к 1 сентября переселить горожан из развалюх в новостройки, то областным чиновникам придется вернуть в федеральный бюджет более миллиарда рублей.

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