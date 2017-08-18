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"Уральские авиалинии" доставят екатеринбуржцев в город Ромео и ДжульеттыСегодня в 12:16

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Под Новый год.

С 30 декабря 2017 года "Уральские авиалинии" запускают новый регулярный рейс из Екатеринбурга в Верону. Полеты будут выполняться по субботам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, по тарифу "промо" билет в одну сторону обойдется в сумму от 14 200 рублей, по тарифу "эконом" - от 15 900 рублей (сумма включает все сборы, спортивное снаряжение и багаж до 23 килограммов).

В Вероне, воспетой Уильямом Шекспиром, туристы смогут посетить внутренний дворик дома Джульетты Капулетти и множество других достопримечательностей "маленького Рима". В новогоднюю ночь путешественников ждет праздничный салют на фоне амфитеатра Арена-ди-Верона.

Будет интересна Верона и любителям активного отдыха. В нескольких часах езды от города расположены популярные итальянские горнолыжные курорты с трассами различной сложности.

Все рейсы в Италию выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса "Бизнес" и "Эконом".

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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