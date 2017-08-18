Больная собака нападала на жителей.

В Уйском районе Южного Урала с 17 августа введен карантин по бешенству, сообщили "Уралинформбюро" в правительстве области.

В административном центре района зараженная собака искусала нескольких местных жителей. Кроме того, во время обхода домов ветеринары обнаружили еще 3 животных с признаками инфекции.

До особого распоряжения правительства региона, в селах Уйском и Горки запрещен вывоз животных, выставки кошек и собак, натаска собак. В населенных пунктах уже вакцинировали около 500 животных.