Зерновых культур.

В Свердловской области началась уборка зерновых культур, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

На 18 августа убрано 15 143 гектара, это 4% от всей площади посевов. Собрано 49 000 тонн зерна – с каждого гектара область получает 3 200 килограммов. Как сообщил министр АПК Дмитрий Дегтярев, урожайность в этом году выше прошлогодней. По темпам полевых работ в лидеры выбился Богдановичский район – там убрано 10% от плана, Ирбитский – 9% и Белоярский район – 7%.

Убирать зерновые культуры на Среднем Урале будут до конца сентября.