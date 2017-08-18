Из-за угрозы кишечных инфекций.

В Серове на 3 месяца закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов, расположенный на улице Кирова. Это сделано в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, в помещении царит антисанитария, стоит стойкий зловонный запах. Работники предприятия не проходят необходимые медицинские осмотры и гигиеническую аттестацию. Есть претензии и к продукции.