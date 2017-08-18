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Матч "Урал" – ЦСКА "перенесут" в центр ЕкатеринбургаСегодня в 15:25

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На большой экран.

Один из ключевых матчей 7-го тура Премьер-лиги между "Уралом" и ЦСКА 19 августа ожидает аншлаг. По сообщению пресс-службы "шмелей", практически все билеты на СКБ-Арену проданы.

Футбольный поединок станет лучшим спортивным событием Дня города, который Екатеринбург отметит в субботу. Учитывая это, принято решение установить большой экран, на котором будет транслироваться игра, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина.

Наставнику "Урала" Александру Тарханову доставит большое удовольствие победа над клубом, в котором он состоялся как игрок, отмечает "Уралинформбюро". А в целом "шмели" не прочь укусить главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который сбежал к армейцам из "Урала" в прошлом сезоне.

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