В Челябинске журналисту Павлу Большакову предъявили обвинениеСегодня в 16:20
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В клевете.
Челябинскому журналисту Павлу Большакову предъявлено обвинение в клевете (ч.2 ст. 128.1 УК РФ) . Уголовное дело, возбужденное в ноябре 2016 года по заявлению депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга, скоро передадут в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
"Уголовное дело на завершающем этапе расследования, после выполнения необходимых процессуальных действий оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - рассказал агенству старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Валентин Ведерников.
Поводом для обращения депутата в СК стал выпуск газеты "Возрождение Урала", в котором 3 сентября 2016 года вышла статья о связях лидера южноуральских эсеров с криминалом и чеченскими террористами в 1990-х годах.
Газета была издана в разгар предвыборной кампания нового созыва Госдумы РФ, когда Валерий Гартунг боролся за победу в Коркинском одномандатном округе с единороссом Анатолием Литовченко. Этот выпуск газеты, вышедший тиражом в 100 раз больше обычного, облизбирком признал незаконной агитацией, а издание было передано в Следственный комитет, где установили что "сведения, содержащиеся в издании не соответствовали действительности".
Павел Большаков сознался в том, что 22 августа 2016 года главный редактор газеты "Возрождение Урала" Константин Бурков сообщил ему о необходимости выпустить газету, полностью посвященную парламентской деятельности Валерия Гартунга.
Стоит отметить, что Павел Большаков является основателем кафедры журналистики в ЮуРГУ, в прошлом работал пресс-секретарем главы Южного Урала Петра Сумина.
Журналисту грозит штраф до 1 миллиона рублей или принудительные работы.
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