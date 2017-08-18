Россиян не избавят от Ё-проблемСегодня в 15:56
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В документах
Россиянам, имеющим в имени или фамилию букву "ё", предстоит еще долго внимательно следить за тем, что написано в их документах. Уравнять "е" и "ё" в официальных бумагах Госдума не торопится, передает "Уралинформбюро".
18 августа депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил парламентариям уравнять различное написание одних и тех же имен, отчеств и географических наименований - например, Наталья и Наталия или Геннадий и Геннадьевич, а также признать равнозначным использование в личных данных букв "е" и "ё".
По мнению В.Петрова, написание таких данных владельца документов не является искажением и не должно являться основанием для каких либо ограничений.
Однако "уравниловку" депутаты отвергли. В частности, против выступил первый зампред парламентского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском родственников, поиском пропавших. Поэтому все-таки в транскрипции имен должна быть аккуратность", - цитирует его РИА Новости.
Стоит отметить, что две пропущенные или наоборот добавленные чиновником точки над "е" зачастую влекут за собой большие проблемы. Так, екатеринбурженка Королёва долгое время не могла оформить материнский капитал - в свидетельстве о рождении одного ребенка фамимлия матери написана через "ё", а у другого - через "е".
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