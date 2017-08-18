Гимназия Екатеринбурга стала солнечной и односменнойСегодня в 16:00
- Текст
После реконструкции.
В микрорайоне "Юг Центра" рядом с автовокзалом после реконструкции открылась гимназия № 39 с углубленным изучением французского языка. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Реконструкция гимназии, расположенной на улице Союзной, началась в 2015 году. Зданию на тот момент исполнилось 75 лет, за годы эксплуатации оно пришло в полную негодность. Вопросы проектирования и строительства нового здания взяла на себя компания "Атомстройкомплекс". Общая стоимость работ составила 426,2 миллиона рублей, из которых 316,7 миллионов выделил федеральный бюджет.
В ходе работ старое здание было демонтировано, а на его месте возведено новое, общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Рядом со школой оборудовано крупное спортивное ядро, рассчитанное на учеников сразу двух образовательных учреждений: самой гимназии и соседней школы № 18, в которую на время реконструкции перевели учеников и педагогов "тридцать девятой".
Обновленная гимназия будет отличаться рядом интересных особенностей: полностью прозрачное остекление входной группы (которое усиливает инсоляцию школьных помещений), гардероб с запираемыми модулями, мультимедийный класс с функциями конференц-зала. В здании есть два спортзала и актовый зал на 160 мест со сценой, гримерками и подсобными помещениями для хранения реквизита. Оборудован даже собственный стоматологический кабинет для учащихся и преподавателей. Расширение площадей гимназии позволит 550 ученикам учиться в одну смену.
Следует добавить, что администрация Екатеринбурга планирует в ближайшие два года капитально отремонтировать 13 общеобразовательных учреждений. Об этом ранее сообщало "Уралинформбюро". Общая стоимость работ составит 365,4 миллиона рублей. Финансирование будет вестись по принципу 50/50: 192,3 миллиона рублей заплатит муниципалитет, 173,1 миллиона выделит областная казна. Кроме того, планируется до 2020 года построить в столице Урала 4 новых школы.
Ранее по теме
В Екатеринбурге вырос "капремонтный" список школ
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Бюджет Екатеринбурга потерял 55 миллионов рублей
Из-за срыва аукционов.Сегодня в 18:04
Пермские студенты выйдут на избирательные участки
Для контроля за выборами.Сегодня в 18:02
Сильный ветер отменил в Сиднее более 120 авиарейсов
И обесточил свыше 40 000 домов.Сегодня в 17:54
Дерзкое ограбление в Екатеринбурге попало на видео
Унесли техники на 2 миллиона.Сегодня в 17:25
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:10
Куйвашев впервые поучаствует в предвыборных дебатах
В понедельник утром - к телевизору!Сегодня в 17:10
Долгострой "Кольцовский" оживет осенью
Заверил министр Волков.Сегодня в 16:49
II Уральский фестиваль кино начнется с конца света
Всего в конкурсе 11 лент.Сегодня в 16:48
В Кургане ограбили почтальона
Окровавленную женщину увезли в больницу.Сегодня в 16:20
В Челябинске журналисту Павлу Большакову предъявили обвинение
В клевете.Сегодня в 16:14
Особняк Генри Форда продают за 175 миллионов долларов
Вид на Атлантику прилагается.Сегодня в 16:00
Гимназия Екатеринбурга стала солнечной и односменной
После реконструкции.Сегодня в 15:56
Россиян не избавят от Ё-проблем
В документахСегодня в 15:55
Челябинец выжил после наезда поезда
В районе вокзала.Сегодня в 15:31
Ямальцев осудили за убийство водителя КамАЗа
Ради наживы.
Главные новости
- Сегодня в 16:14Особняк Генри Форда продают за 175 миллионов долларов
- Сегодня в 15:18Новиков свозил министра в свою бухту
- Сегодня в 14:36Россель пошел против Козицына: не надо телебашню сносить!
- Сегодня в 14:32Под Екатеринбургом изъяли 156 тонн алкоголя
- Сегодня в 13:47Медные трубы: в огонь и воду - за гонорар
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.