После реконструкции.

В микрорайоне "Юг Центра" рядом с автовокзалом после реконструкции открылась гимназия № 39 с углубленным изучением французского языка. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Реконструкция гимназии, расположенной на улице Союзной, началась в 2015 году. Зданию на тот момент исполнилось 75 лет, за годы эксплуатации оно пришло в полную негодность. Вопросы проектирования и строительства нового здания взяла на себя компания "Атомстройкомплекс". Общая стоимость работ составила 426,2 миллиона рублей, из которых 316,7 миллионов выделил федеральный бюджет.

В ходе работ старое здание было демонтировано, а на его месте возведено новое, общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Рядом со школой оборудовано крупное спортивное ядро, рассчитанное на учеников сразу двух образовательных учреждений: самой гимназии и соседней школы № 18, в которую на время реконструкции перевели учеников и педагогов "тридцать девятой".

Обновленная гимназия будет отличаться рядом интересных особенностей: полностью прозрачное остекление входной группы (которое усиливает инсоляцию школьных помещений), гардероб с запираемыми модулями, мультимедийный класс с функциями конференц-зала. В здании есть два спортзала и актовый зал на 160 мест со сценой, гримерками и подсобными помещениями для хранения реквизита. Оборудован даже собственный стоматологический кабинет для учащихся и преподавателей. Расширение площадей гимназии позволит 550 ученикам учиться в одну смену.

Следует добавить, что администрация Екатеринбурга планирует в ближайшие два года капитально отремонтировать 13 общеобразовательных учреждений. Об этом ранее сообщало "Уралинформбюро". Общая стоимость работ составит 365,4 миллиона рублей. Финансирование будет вестись по принципу 50/50: 192,3 миллиона рублей заплатит муниципалитет, 173,1 миллиона выделит областная казна. Кроме того, планируется до 2020 года построить в столице Урала 4 новых школы.

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