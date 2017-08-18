Вид на Атлантику прилагается.

В Нью-Йорке выставлено на продажу фамильное имение Фордов Jule Pond. Особняк в Саутгемптоне, построенный для Генри Форда, оценен в 175 миллионов долларов (10,4 миллиарда рублей), пишет Forbes.



Фото: bespokerealestate.com

Jule Pond, расположившийся на берегу Атлантического океана, занимает 42 акра (17 гектаров). В главном здании насчитывается 12 спален и столько же ванных комнат. На территории поместья есть теннисный корт, баскетбольная площадка и бассейн, передает "Уралинформбюро".



Фото: bespokerealestate.com

Если фамильное "гнездо" Фордов найдет нового хозяина за озвученную сумму, это будет рекордная сделка по покупке жилого дома в США.

Пока пальма первенства у особняка в Ист-Хэмптоне. Его владелец хэдж-фонда JANA Partners Барри Розенштейн приобрел в 2014 году за 147 миллионов долларов.