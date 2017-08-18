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II Уральский фестиваль кино начнется с конца светаСегодня в 16:49

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Всего в конкурсе 11 лент.

Стала известна основная конкурсная программа второго Уральского открытого фестиваля российского кино - в нее вошли 11 фильмов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В конкурсе примут участие детектив, драма, комедия, боевик, авторский фильм. Лентам еще предстоит выйти в прокат.

Среди конкурсантов первый полнометражный фильм Леры Сурковой "Язычники" по одноименному спектаклю, новая лента победителя прошлого фестиваля Александра Карпиловского, драма Бориса Хлебникова "Аритмия". Первая полнометражная режиссерская работа Кирилла Плетнева "Жги!" расскажет историю надсмотрщицы в женской колонии, попавшей на главное песенное шоу страны. Фильм Ивана Болотникова "Хармс" посвящен жизни советского писателя. Откроет фестиваль лента "День До…" - о последнем дне до анонсированного конца света.

Второй Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет с 2 по 8 сентября. На 20 площадках Екатеринбурга и городов Свердловской области пройдет более 250 показов. Церемония открытия состоится в киноконцертном театре "Космос".

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