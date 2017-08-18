Пермские студенты выйдут на избирательные участкиСегодня в 18:04
- Текст
Для контроля за выборами.
Выборы губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года пройдут под контролем студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, объединившихся в движение "Пермский взгляд". Ожидается, что на участки выйдут более 100 наблюдателей из числа учащихся.
"Главная задача наблюдателя – следить за тем, чтобы в Единый день голосования выборы прошли в соответствии с законодательными нормами. Для студентов это отличная возможность проявить свою активную гражданскую позицию и получить опыт в сфере избирательного права", — рассказала "Уралинформбюро" руководитель общественного движения Ирина Колесова.
Все наблюдатели пройдут специальное обучение, а в день голосования их снабдят современными каналами коммуникации.
Стоит отметить, что о своем желании участвовать в выборах губернатора заявили 7 кандидатов, 5 из которых были зарегистрированы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Бюджет Екатеринбурга потерял 55 миллионов рублей
Из-за срыва аукционов.Сегодня в 18:04
Пермские студенты выйдут на избирательные участки
Для контроля за выборами.Сегодня в 18:02
Сильный ветер отменил в Сиднее более 120 авиарейсов
И обесточил свыше 40 000 домов.Сегодня в 17:54
Дерзкое ограбление в Екатеринбурге попало на видео
Унесли техники на 2 миллиона.Сегодня в 17:25
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:10
Куйвашев впервые поучаствует в предвыборных дебатах
В понедельник утром - к телевизору!Сегодня в 17:10
Долгострой "Кольцовский" оживет осенью
Заверил министр Волков.Сегодня в 16:49
II Уральский фестиваль кино начнется с конца света
Всего в конкурсе 11 лент.Сегодня в 16:48
В Кургане ограбили почтальона
Окровавленную женщину увезли в больницу.Сегодня в 16:20
В Челябинске журналисту Павлу Большакову предъявили обвинение
В клевете.Сегодня в 16:14
Особняк Генри Форда продают за 175 миллионов долларов
Вид на Атлантику прилагается.Сегодня в 16:00
Гимназия Екатеринбурга стала солнечной и односменной
После реконструкции.Сегодня в 15:56
Россиян не избавят от Ё-проблем
В документахСегодня в 15:55
Челябинец выжил после наезда поезда
В районе вокзала.Сегодня в 15:31
Ямальцев осудили за убийство водителя КамАЗа
Ради наживы.
Главные новости
- Сегодня в 16:14Особняк Генри Форда продают за 175 миллионов долларов
- Сегодня в 15:18Новиков свозил министра в свою бухту
- Сегодня в 14:36Россель пошел против Козицына: не надо телебашню сносить!
- Сегодня в 14:32Под Екатеринбургом изъяли 156 тонн алкоголя
- Сегодня в 13:47Медные трубы: в огонь и воду - за гонорар
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.