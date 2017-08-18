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Пермские студенты выйдут на избирательные участкиСегодня в 18:04

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Для контроля за выборами.

Выборы губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года пройдут под контролем студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, объединившихся в движение "Пермский взгляд". Ожидается, что на участки выйдут более 100 наблюдателей из числа учащихся.

"Главная задача наблюдателя – следить за тем, чтобы в Единый день голосования выборы прошли в соответствии с законодательными нормами. Для студентов это отличная возможность проявить свою активную гражданскую позицию и получить опыт в сфере избирательного права", — рассказала "Уралинформбюро" руководитель общественного движения Ирина Колесова.

Все наблюдатели пройдут специальное обучение, а в день голосования их снабдят современными каналами коммуникации.

Стоит отметить, что о своем желании участвовать в выборах губернатора заявили 7 кандидатов, 5 из которых были зарегистрированы.

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