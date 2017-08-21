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Лето решило на прощание сделать подарок свердловчанам - в ближайшие дни в регион придет 30-градусная жара.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 21 августа в Свердловской области воздух прогреется до плюс 27. 22-23 августа столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, при этом ветер переменных направлений будет очень слабый - до 6 метров в секунду.

В Екатеринбурге в понедельник к вечеру соберется дождь. Днем градусники покажут 25 градусов выше нуля. Во вторник и среду ожидается до плюс 30 градусов, без существенных осадков.