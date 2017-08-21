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ВСМПО помогает обновить храм в Верхней СалдеСегодня в 14:49

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На это выделено 2,5 миллиона.

Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Верхней Салде обновляют на деньги ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей. Также руководство Корпорации выбрало строительную организацию с необходимым опытом работ - "АльпСервис".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, при строительстве храма не были соблюдены технологии покраска, также внутреннюю побелку сделали некачественно, в результате отделка стен и сводов изнутри здания растрескалась.

"Работы осложняются тем, что храм действующий. Чтобы не мешать прихожанам во время службы, большинство работ представителям подрядчика приходится выполнять в вечернее и ночное время", - пояснила куратор проекта от ВСМПО, замначальника цеха № 19 Светлана Васильева.

Внутреннюю отделку подрядчики начали с центрального входа в храм, задействовано 6 специалистов "АльпСервис". Работы планируется завершить к концу ноября.

"Для меня лично нет радости выше, чем приложить усилия для приведения в порядок внутреннего пространства храма. Когда мы его строили, то, конечно, спешили, потому что хотелось побыстрее открыть церковь, чтобы люди вошли сюда и помолились. Теперь вот приходится переделывать", – сказал настоятель Храма Иоанна Богослова отец Александр.

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