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Челябинского профессора вывезут с Кипра обычным рейсомСегодня в 10:10

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Расходы оплатит страховая компания.

Профессора, доктора медицинских наук из Челябинска Елену Львовскую, попавшую в ДТП на Кипре, вернут на родину на рейсе одной из российских авиакомпаний. Транспортировка намечена на 21-22 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в южноуральском минздраве.

Женщину в сопровождении медика доставят в Кольцово. Затем из Екатеринбурга ее на реанимобиле увезут в Челябинск.

Львовская попала в ДТП в Ларнаке в ночь на 30 июля 2017 года. Она переходила дорогу около отеля Flamingo Beach Hotel, и ее сбила пьяная киприотка за рулем автомобиля. Россиянку дважды прооперировали.

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