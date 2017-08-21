Искусственный интеллект ставит диагнозы точнее врачейСегодня в 11:07
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Пока только в Китае.
"Диагност" на основе искусственного интеллекта дебютировал в Китае. Уникальное медицинское программное обеспечение, разработанное группой университетов, институтов и корпораций Поднебесной, было представлено на семинаре в Хэнъяне (провинция Хунань), пишет "Жэньминь жибао".
На основе симптомов и результатов анализов программа готовит медицинские рекомендации и направляет их врачу. Последний выносит окончательное решение, передает "Уралинформбюро".
В диагностические модели включены свыше 30 заболеваний - от депрессии до туберкулеза, при определении которых врачи чаще всего ошибаются. Пробные "прогоны" системы в госпиталях показали, что она ставила правильные диагнозы на 20% чаще медиков.
Кроме того, диагност держит в "памяти" десятки миллионов клинических случаев, анализирует полученные знания и копит собственный опыт. По словам заместителя директора Государственного суперкомпьютерного центра, каждые 14 дней программа обучается определять новое заболевание.
Подобный помощник станет хорошим подспорьем для мединститутов в бедных районах КНР, уверены разработчики.
Стоит отметить, что в последние годы многие мировые компании, например, Google и Microsoft, активно продвигают искусственный интеллект в медицинской сфере.
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