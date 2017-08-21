×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Искусственный интеллект ставит диагнозы точнее врачейСегодня в 11:07

  • Текст

Пока только в Китае.

"Диагност" на основе искусственного интеллекта дебютировал в Китае. Уникальное медицинское программное обеспечение, разработанное группой университетов, институтов и корпораций Поднебесной, было представлено на семинаре в Хэнъяне (провинция Хунань), пишет "Жэньминь жибао".

На основе симптомов и результатов анализов программа готовит медицинские рекомендации и направляет их врачу. Последний выносит окончательное решение, передает "Уралинформбюро".

В диагностические модели включены свыше 30 заболеваний - от депрессии до туберкулеза, при определении которых врачи чаще всего ошибаются. Пробные "прогоны" системы в госпиталях показали, что она ставила правильные диагнозы на 20% чаще медиков.

Кроме того, диагност держит в "памяти" десятки миллионов клинических случаев, анализирует полученные знания и копит собственный опыт. По словам заместителя директора Государственного суперкомпьютерного центра, каждые 14 дней программа обучается определять новое заболевание.

Подобный помощник станет хорошим подспорьем для мединститутов в бедных районах КНР, уверены разработчики.

Стоит отметить, что в последние годы многие мировые компании, например, Google и Microsoft, активно продвигают искусственный интеллект в медицинской сфере.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×