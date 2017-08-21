За пределы микрорайона.

Жители Пионерского призывают выставить Универсальный миграционный центр за пределы своего микрорайона. В июле 2017 года учреждение переехало с Ленина, 68 на Сулимова, 46. Вместе с ним в Пионерский поселок, по словам местных жителей, перебрались и многочисленные проблемы.

Местные жители жалуются на то, что буквально в 100 метрах от миграционного центра расположены 2 детских сада – муниципальный и частный, несколько медицинских центров и многочисленные высотки, во дворах которых обосновались мигранты - посетители центра.

Екатеринбуржцы считают, что решить проблему можно благодаря выселению визового центра в другие районы - с неплотной застройкой и отсутствием детских учреждений рядом. Есть мнение, что учреждение вообще стоит разместить за городом.

Жители Пионерского обратились за помощью к депутатам, которые направили в региональную прокуратуру несколько заявлений с просьбой разобраться в ситуации и устранить нарушения.

В надзорном ведомстве "Уралинформбюро" пояснили, что общественный порядок – это компетенция МВД, а потому все вопросы следует адресовать туда.

В свою очередь, в ГУ МВД России по Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили, что миграционный центр на Сулимова, 46 работает в штатном режиме согласно утвержденным нормам. Всем его посетителям предоставлены необходимые удобства.

"В настоящее время данное учреждение располагается вне жилых домов, в нем предусмотрено все для удобства посетителей - от электронной очереди, исключающей "бизнес" на продаже мест к специалистам по миграционной и регистрационной работе, до туалетных комнат. Все организовано таким образом, чтобы человек смог собрать необходимые сведения и документы в одном месте, не перемещаясь по городу. Вызывает сожаление тот факт, что отдельные граждане, преследуя целью собственный пиар, будоражат общественное мнение", - заявила официальный представитель полицейского главка Нина Пелевина.

Стоит отметить, что прежде аналогичные претензии предъявлялись жителями домов на проспекте Ленина. После массовых жалоб миграционный центр переехал на Сулимова, 46.