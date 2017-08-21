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На трассе М4 "Дон" ввели два платных участка на 92 годаСегодня в 12:36

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В Ростовской области и на Кубани.

До 1 мая 2109 года автомобилистам придется платить за проезд еще по двум отрезкам трассы М4 "Дон" (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск). Вырученные средства пойдут на содержание и ремонт этих участков дороги. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Еще в 2014 году платным до конца апреля 2109 года объявили участок М4 1119,5 - 1195 километр. Теперь безвозмездный проезд закрыт и по прилегающим к нему отрезкам "Дона": 1091,6 - 1119,5 километр (в Ростовской области) и 1195 - 1319 километр (в Краснодарском крае). Общая протяженность "коммерческого" участка составит более 227 километров.

Для нежелающих тратиться на комфортную езду по автотрассе предусмотрен объезд по Р217 "Кавказ", трассе Темрюк - Краснодар - Кропоткин, границе Ставропольского края.

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