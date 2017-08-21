Объявленные без проектной документации.

В Зауралье антимонопольщики аннулировали несколько дорожных аукционов. Из-за этого горожане могут остаться без ремонта улиц.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС, конкурсы по выбору подрядчика для обновления улицы Химмашевской, а также путепровода на улице Бурова-Петрова были объявлены в отсутствии проектно-сметной документации.

Ранее улица Химмашевская попала в лидеры антирейтинга самых разбитых дорог города, составленном региональным отделением ОНФ. Информация об этом была опубликована 2 августа 2017 года, а 3 августа МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" объявило аукцион на приведение дорог в порядок. Начальная цена контракта превышала 43,7 миллиона рублей.

Также антимонопольщики нашли нарушения при проведении торгов по приведению в порядок трасс Шадринск – Мингали – Новые Пески, Шадринск – Мингали – Новые Пески – Батурино – Большое Кабанье, Батурино – Колесниково. Подробнее о претензиях к организаторам данных конкурсов в зауральском УФАС пообещали рассказать позже.