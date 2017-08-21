×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Лесорубы оставили жителей Сосновского района без светаСегодня в 11:53

  • Текст

На несколько часов.

8 населенных пунктов Сосновского района Челябинской области остались без электроснабжения вечером 20 августа. Отключение произошло на подстанциях ПС 35 кВ "Баландино" и "Дубровка" в результате технологического нарушения на ПС "Лазурная".

Выехавшие на место энергетики обнаружили на проводах воздушной линии электропередачи 35 кВ "ТЭЦ ЧМК – Баландино" спиленное дерево. Нарушители с места происшествия скрылись, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала".

Электроснабжение части потребителей было восстановлено в течение часа, полностью последствия аварии устранили к 23.00.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×