Тагильская семья отправилась в Майами на деньги благотворителейСегодня в 14:28
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Лечить сына или отдыхать?
Семью Гулиных из Нижнего Тагила, собиравших деньги на лечение сына, обвиняют в растрате благотворительных средств. О сомнительных действиях тагильчан на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил руководитель фонда "Живи, малыш" Егор Бычков.
В течение нескольких месяцев семья собирала средства на лечение дефекта ноги 2-летнего мальчика, передает "Уралинформбюро". Сделать операцию согласился врач во Флориде.
Когда на счету было несколько миллионов рублей, тагильчане отправились в США. Причем отец семейства уволился с завода, а квартиру, по словам Бычкова, они продали.
На американском юге уральцы сняли 100-метровую квартиру за 2 500 долларов в месяц, арендовали машину, чтобы ездить в больницу.
Отец семейства объясняет, что квартиру дешевле и ближе найти не смогли. Однако, как утверждает Бычков, при первом же запросе на сайте поиска жилья Airbnb можно обнаружить квартиры от 1 600 долларов в месяц.
Действия уральской семьи вызвали подозрения у многих благотворителей и активистов. Но их вопросы в группе по сбору средств удалялись. Сейчас группа "Миша Гулин. Срочный сбор на лечение" заблокирована администрацией "Вконтакте". Сбор средств в других благотворительных фондах на лечение маленького тагильчанина продолжается.
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