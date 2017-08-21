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Рукопись песни The Beatles оценили в 20 тысяч фунтовСегодня в 16:40

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И выставили на торги.

В Британии на торги выставлена оригинальная партитура песни Eleanor Rigby, исполнявшейся легендарными The Beatles. Рукопись авторства Пола Маккартни, подписанная продюсером Джорджем Мартином, оценена в 20 тысяч фунтов стерлингов, передает ВВС.

Также листы содержат упоминание о том, что композиция должна быть записана в лондонской студии "Эбби-роад" под аккомпанемент четырех скрипок, двух альтов и двух виолончелей.

Имя Элинор Ригби Маккартни и Джо Леннон увидели на одном из надгробий на кладбище, где встретились на церковный праздник. Позже они написали песню Eleanor Rigby, которая вышла на одной пластинке с Yellow Submarine, передает "Уралинформбюро"

По словам представителя аукционного дома Omega Auctions Пола Фэйруэзера, по "невероятному совпадению" одновременно с рукописью нот на торги оказались выставлены документы на могилу Элинор Ригби и миниатюрная Библия, датированная 1899 годом, с именем девушки на форзаце. Они были обнаружены наследником в имении сестер Ригби.

Аукцион памятных вещей ливерпульской четверки пройдет в Уоррингтоне 11 сентября.

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