Он проведет в регионе два дня.

25 августа 2017 года Зауралье впервые посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курганской епархии, визит приурочен к 200-летию со дня рождения начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).

Патриарх проведет в регионе два дня. Он прибудет в аэропорт Кургана в пятницу в 14.30. В 15:30 глава РПЦ примет участие в праздничных мероприятиях в селе Батурино Шадринского района, которое является родиной Капустина, в 16.50 посетит Успенский Далматовский мужской монастырь.

26 августа патриарх проведет божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана. В этот же день он посетит Богоявленский собор, а также освятит закладку камня под строительство Троицкого храма на набережной Тобола.