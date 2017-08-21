Патриарх Кирилл впервые прибудет в ЗауральеСегодня в 15:05
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Он проведет в регионе два дня.
25 августа 2017 года Зауралье впервые посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курганской епархии, визит приурочен к 200-летию со дня рождения начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).
Патриарх проведет в регионе два дня. Он прибудет в аэропорт Кургана в пятницу в 14.30. В 15:30 глава РПЦ примет участие в праздничных мероприятиях в селе Батурино Шадринского района, которое является родиной Капустина, в 16.50 посетит Успенский Далматовский мужской монастырь.
26 августа патриарх проведет божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана. В этот же день он посетит Богоявленский собор, а также освятит закладку камня под строительство Троицкого храма на набережной Тобола.
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