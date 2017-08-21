Ремонтировать "военную" школу на Вторчермете зовут родителей учениковСегодня в 16:21
- Текст
Из числа добровольцев.
Жителей 19-го и 32-го военных городков в Екатеринбурге зовут на ремонт многострадальной школы №84.
Помощь приветствуется любая, главное - чтобы учебный процесс начался как можно быстрее, говорится в сообщении группы "32-го военного городка" в соцсети.
Как рассказала "Уралинформбюро" мама одного из учеников Татьяна, просьба о помощи с ремонтом была озвучена на общешкольном собрании 16 августа 2017 года. "Никого не обязывали. Сказали, если кто-то может помочь, это приветствуется. В основном, конечно, требуется мужская помощь", - добавила она.
По словам екатеринбурженки, родители школьников уже привыкли к тому, что каждый год учебное заведение требует ремонта. Но если раньше обходились косметическими работами, то в этом году размах проблемы куда больше.
"Ужас в том, что крыша испортилась, протекает. Стартует отопительный сезон - трубы начнут протекать. Кроме того, на собрании было озвучено, что стены небезопасны: электропроводка настолько старая и испорченная, что ни один из электриков не берется за исправление", - уточнила Татьяна.
Фото: ok.ru/group32voennygo
О проблемах школы №84 в 19-м военном городке Екатеринбурга стало известно в начале августа. Выяснилось, что учебное заведение находится в аварийном состоянии и требует немедленного и масштабного ремонта. 16 августа на общешкольном собрании родителям учеников заявили, что в сентябре их дети будут учиться дома - дистанционно.
Ранее по теме:
"Военную" школу №84 на Вторчермете распустили по домам
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:06
Компенсации за задержки чартеров вырастут в разы
Как и другие выплаты авиаторов.Сегодня в 19:55
В Нижнем Тагиле пенсионер упал в колодец
Мужчина получил тяжелые травмы.Сегодня в 19:37
"Светояр" барда Новикова объявлен банкротом
За долги свыше 103,8 миллиона рублей.Сегодня в 19:11
Долгострой в Кольцово "сдвинули" на август
И обещают достроить до конца года.Сегодня в 18:54
В День знаний свердловские школы "окружат" 4000 полицейских
С раннего утра.Сегодня в 18:31
Юный пермяк утонул в реке Ирень
Проводится доследственная проверка.Сегодня в 18:11
Визовые санкции США "зарежут" российский "Аэрофлот"
На трансатлантике.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге вспыхнула новая голодовка пайщиков
Теперь "Новый Уктус".Сегодня в 18:02
На Южном Урале в убийстве новорожденного заподозрили его мать
Женщину ищут.Сегодня в 18:00
В Екатеринбурге мужчина утонул в пруду
Его искали с ночи.Сегодня в 17:59
Ростов-на-Дону горит уличными масштабами
Огонь охватил свыше 5 тысяч гектаров.Сегодня в 17:57
Куйвашев сходил в лабораторию будущего
И заказал принтеры.Сегодня в 17:57
"АльфаСтрахование" выплатила за угнанные Porsche почти 17 миллионов
Они стали самыми дорогостоящими машинами.Сегодня в 17:15
"Уральские авиалинии" отвезут питерцев на "остров вечной весны"
В Испанию.Сегодня в 17:10
Правительство России пустит земли в оборот
Для строительства жилья.
Главные новости
- Сегодня в 15:05Патриарх Кирилл впервые прибудет в Зауралье
- Сегодня в 15:00Зачинщики бунта в Рефтинском спецучилище отделались "условкой"
- Сегодня в 14:51"Урал" собирает ничейный мёд
- Сегодня в 14:44В Екатеринбурге прекращают выдачу виз США
- Сегодня в 13:49Свердловская область прощается с ХК "Автомобилист"
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".