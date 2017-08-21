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Ремонтировать "военную" школу на Вторчермете зовут родителей учениковСегодня в 16:21

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Из числа добровольцев.

Жителей 19-го и 32-го военных городков в Екатеринбурге зовут на ремонт многострадальной школы №84.

Помощь приветствуется любая, главное - чтобы учебный процесс начался как можно быстрее, говорится в сообщении группы "32-го военного городка" в соцсети.

Как рассказала "Уралинформбюро" мама одного из учеников Татьяна, просьба о помощи с ремонтом была озвучена на общешкольном собрании 16 августа 2017 года. "Никого не обязывали. Сказали, если кто-то может помочь, это приветствуется. В основном, конечно, требуется мужская помощь", - добавила она.

По словам екатеринбурженки, родители школьников уже привыкли к тому, что каждый год учебное заведение требует ремонта. Но если раньше обходились косметическими работами, то в этом году размах проблемы куда больше.

"Ужас в том, что крыша испортилась, протекает. Стартует отопительный сезон - трубы начнут протекать. Кроме того, на собрании было озвучено, что стены небезопасны: электропроводка настолько старая и испорченная, что ни один из электриков не берется за исправление", - уточнила Татьяна.


Фото: ok.ru/group32voennygo

О проблемах школы №84 в 19-м военном городке Екатеринбурга стало известно в начале августа. Выяснилось, что учебное заведение находится в аварийном состоянии и требует немедленного и масштабного ремонта. 16 августа на общешкольном собрании родителям учеников заявили, что в сентябре их дети будут учиться дома - дистанционно.

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