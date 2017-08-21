Пучков открыл в Перми современное пожарое депоСегодня в 16:31
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На тысячу "квадратов".
Глава МЧС России Владимир Пучков во время рабочего визита в Пермь 21 августа 2017 года открыл новое депо первой пожарно-спасательной части края.
Площадь объекта - 1 183 квадратных метра. Он состоит из гаража на 4 специальных машины, помещения диспетчерской, комнаты мойки и сушки спецодежды, помещения обслуживания и хранения пожарных рукавов, а также комнаты отдыха дежурной смены. Рядом с депо построен спортивно-тренировочный комплекс из смотровой башни со штурмовой лестницей, спортплощадки и беговой дорожки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС России.
Также сегодня Пучков поощрил ведомственными наградами ветеранов пожарной охраны Перми.
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