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Екатеринбургские власти отказались от повременных тарифов в метроСегодня в 17:06

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У подземки 300-миллионные убытки.

Власти Екатеринбурга не будут внедрять повременные тарифы в метрополитене. Об этом "Уралинформбюро" рассказал генеральный директор компании "И-Сеть" Павел Ведерников.

По всей видимости, подземка опасается еще больших убытков. И потому не хочет делить стоимость провоза пассажиров с кем-либо из транспортников.

Согласно отчетам предприятия за 2016 год, разница между выручкой и расходами составляла порядка 300 миллионов рублей. У "подземного" ЕМУП нет денег на обновление подвижного состава, а у 54 из 62 вагонов в 2020 году истекает срок службы.

В декабре прошлого года руководство метрополитена заявляло о необходимости повышения стоимости проезда до 35 рублей при себестоимости поездки 29 рублей. Однако РЭК Свердловской области не одобрило предложение транспортников.

Стоит отметить, что повременные тарифы уже действуют в ТТУ и МОАП. Если эксперимент пройдет успешно, то к нему подключат и частных перевозчиков.

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