В Испанию.

С 27 октября 2017 года "Уральские авиалинии" открывают новый рейс Санкт-Петербург - Тенерифе. Из аэропорта Пулково самолеты будут летать на испанский остров по пятницам. Продажа билетов уже началась.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, на Тенерифе - "острове вечной весны" - комфортно в любое время года. Для жителей города на Неве это будет прекрасный вариант отдыха в зимний период.

Незабываемые впечатления путешественники получат от посещения местного национального парка Тейде. Вулкан и причудливо застывшая лава соседствуют там с "марсианскими" пейзажами и удивительной флорой. Спортивной тренировкой станет экскурсия в ущелье Маска: сквозь живописные скалы туристы спустятся к Атлантическому океану и пиратской бухте. Любители дайвинга могут погрузиться к затонувшим кораблям, увидеть подводные пещеры и морских обитателей.

Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.