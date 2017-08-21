И заказал принтеры.

"Уральская научно-техническая творческая мастерская M-LABS" стала важным открытием для Евгения Куйвашева в рамках первой академической смены в Уральском образовательном центре "Золотое сечение". Врио губернатора Свердловской области познакомился с ней 20 августа во время посещения технопарка "Университетский" вместе с руководителем образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

Главе региона продемонстрировали экспериментальный 3D принтер (FDM технология) собственной разработки с полем печати в 1 кубометр. Реализованные решения позволяют в разы увеличить скорость печати изделия, а также открывают возможность печати инженерными пластиками с высокой температурой плавления. На Урале ранее не производились принтеры с таким полем печати. Евгений Куйвашев обозначил первоочередную необходимость закупки трех принтеров для нужд Свердловской области.

Гости познакомились и с первыми разработками лаборатории M-LABS в области дополненной реальности (AR). В лаборатории трудятся высококлассные специалисты в области моделирования и реверсивного инжиниринга, на вооружении которых методы сканирования объектов, их обработки и дальнейшего построения 3D моделей. Дополненная реальность является органичным дополнением в области визуализации любых объектов в 3D формате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе M-LABS.

В ходе экскурсии директор АНО "УНТТМ М-ЛАБС" Юрий Переверзев также представил учебную лабораторию со станками с ЧПУ. К настоящему времени она наладила сотрудничество с рядом крупных уральских предприятий.

Евгений Куйвашев поблагодарил руководство Телекоммуникационной компании "Мотив" - генерального спонсора M-LABS за вклад в инновационные технологии и пообещал мастерской сотрудничество и помощь.